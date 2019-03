Der is op it stuit gjin treinferkear tusken Ljouwert en Hurdegaryp. Dat komt troch in oanriding mei in persoan, op it trajekt tusken Ljouwert en Tytsjerk. Ferfierder Arriva set bussen yn om de reizgers dochs op harren bestimming te krijen. Nei alle gedachten duorret it opûnthâld noch oant healwei tolven.