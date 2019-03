Twadde Keamer ûnderfreget deskundigen oer kontenerramp MSC Zoe

De deskundigen kinne ûnder oare ûnderfrege wurde oer de oarsaak fan de ramp, de respons fan de helptsjinsten en oerheden, de bergingsoperaasje en de gefolgen foar de natuer, fiskerij en rekreaasje. Ek komme de regels oan bod dy't der jilde foar kontenerferfier, bygelyks foar hoe't de konteners fêstset wurde moatte en of it weromfinen fan konteners maklik genôch is.

Oan de hân fan de antwurden wurdt bepaald of der ferbetterpunten binne en of nasjonale en ynternasjonale regels, prosedueren en gearwurkingen oanpast wurde moatte. Dêrneist tinkt dat de kommisje dat de ynbring fan de deskundigen mooglik helpe kin by it fierdere opromwurk yn it Waadgebiet.