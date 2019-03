Hokker trainer folget René Hake op by Sportklup Cambuur? En hoe giet it fierder mei Hearrenfean ûnder de nije algemien direkteur Cees Roozemond? Yn Fryslân Hjoed sprutsen Foppe de Haan, Martijn Barto en Gerard Bos mei presintator Arjen de Boer oer de situaasje en de ûntwikkelingen by de beide Fryske profklups.