Martijn Barto spilet takom seizoen foar Blau Wyt '34

Oer it nivoferskil makket Barto him net drok. "Wanneer we volgend seizoen in de tweede klasse voetballen, gaan we er alles aan doen om zo snel mogelijk bovenin mee te spelen. Maar ik hoop natuurlijk dat het team kan promoveren dit jaar!"

Barto is al de fjirde basisspiler dy't takom seizoen net mear yn it shirt fan ONS te sjen is. Earder makken Curty Gonzales, Ale de Boer en Klaas de Vries al dúdlik dat harren takomst net mear yn Snits leit. Sy spylje respektyflik tsien, acht en sân jier by de klup.