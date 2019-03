Deputearre Poepjes skrokken fan finansjele situaasje Fryske Akademy

"It giet om in yngewikkeld fraachstik. It wittenskiplik nivo moat omheech, de kosten moatte omleech", seit Poepjes. "Hoe dogge je dat? Dat is de útdaging, mar dat losse je net yn sân hasten op." De deputearre seit te stribjen nei 'in robúste oplossing' foar de langere termyn.

Geregeld oerlis

Poepjes hat neffens eigen sizzen sûnt de ôfrûne winter geregeld oerlis oer de situaasje mei alle belutsen partijen. Se seit dat se der alle betrouwen yn hat dat der op 'e tiid in oplossing fûn wurdt foar de Akademy, yn oerlis mei it Ryk en de KNAW. Oer it krekte tiidpaad foar sa'n oplossing woe de deputearre freed neat sizze.

Kampanje

Op dit stuit is Poepjes, lykas de measte provinsjale politisy, benammen drok mei de kampanje foar de steateferkiezingen. Poepjes har rol yn dy kampanje is ûnder oare itensiede yn de CDA Foodtruck en dat iten útdiele oan foarbygongers, om sa mei kiezers en potinsjele kiezers yn kontakt te kommen.