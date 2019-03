Proef mei 'cruise control' yn trein is slagge

De proef mei in persoanetrein mei in automatyske piloat op it trajekt tusken Grins en Ljouwert is slagge. Ofrûne wike hawwe de provinsje Grinslân, ProRail, Arriva en Stadler tusken Grins en Súdhorn sjoen oft de 'Automatic Train Operation' (ATO) geskikt is foar reizgerstreinen. Dat liket no sa te wêzen.