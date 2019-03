Net alle basisskoallen stake en sels heiten en memmen ynset as gastdosint

De situaasje yn it ûnderwiis giet master Andries fan De Spreng oan it hert. "As wy úteinlik mei klassen fan 35 bern sitte... wy wolle elk bern ta syn rjocht komme litte. Wy wolle kwaliteit leverje, mar it wurdt no in bytsje roeie mei de riemen dy't we ha."

"Underwiis is safolle mear"

Master Andries hat nei in karriêre fan 20 jier as frachtweinsjauffeur bewust keazen foar it ûnderwiis. "Ik tocht: hee, der is wol mear. En dy passy liedt dan dochs rjochting it helpen fan minsken, fan bern. No sit myn famylje ek yn it ûnderwiis, dus dat sit miskien wol yn de genen. Dizze bern, groep 8, geane it oare jier de wide wrâld yn. It is ien en ien is twa, dat snap ik en dat snappe de bern ek, mar it ûnderwiis is safolle mear."