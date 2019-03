210 Friese Poort-studinten meitsje strân Skylge skjin

De aksje is op tou setten fanwegen NL Doet. De studinten ha net allinnich it strân oprêden: der wie ek in ploech yn de bosk om dêr hout te seagjen en op te rêden. De skoalle wol studinten sjen litte wat der yn de wrâld bart en dat se solidêr wêze moatte mei oaren.

"It stiet fierder folslein los fan de stakingsdei freed", fertelde Henk de Vries fan ROC Friese Poort earder al. De skoalle fan ROC Friese Poort yn Drachten is freed dan ek gewoan iepen.