Trainer Olde Riekerink feroaret neat oan suksesfol SC Hearrenfean

Ek Jan Olde Riekerink fynt dat syn ploech tefolle tsjindoelpunten krijt. It is dan ek in tema binnen de ploech. "Dit is ook na de laatste wedstrijd weer een item geweest. Maar het is lastig om er een vinger op te leggen. Vanaf het begin van het seizoen zijn het telkens andere oorzaken geweest. Soms is het de communicatie tussen de centrale verdedigers, dan weer de rugdekking van de backs of een individuele fout. Het is heel divers", sa seit Olde Riekerink.