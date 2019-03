Epke Zonderland pleatst him as fjirde foar rekstokfinale

Epke Zonderland hat him freedtemoarn as fjirde pleatst foar de rekstokfinale op de wrâldbekerwedstriid yn Bakoe, Azerbeidzjan, fan snein. Zonderland skoarde 14.216 punten. De Japanner Hidetaka Miyaichi wie mei 14.566 punten de sterkste by de kwalifikaasjes.