Untslaggen Fryske Akademy needsaaklik om jildpine op te lossen

Om ek reorganisearje te kinnen, hat de Fryske Akademy tastimming en meiwurking nedich fan de provinsje Fryslân en fan de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), want dy binne tegearre baas oer it wittenskiplik ynstitút. Smink hat hjirfoar ferline jier in reorganisaasjeplan mei in stikmannich fragen ynlevere op it Provinsjehûs en wachtet sûnt dy tiid op in antwurd fan deputearre Sietske Poepjes. Smink fynt it ferfelend dat dat sa lang duorret, want yn tuskentiid wurde de finansjele problemen fan de Akademy allinnich mar grutter.

800.000 foar reorganisaasje

"It wichtichste foar ús is dat der gau dúdlikheid komt", seit direkteur Smink. De direkteur hat berekkene dat hy ynsidinteel sa'n 800.000 euro nedich hat foar in reorganisaasje om it probleem struktureel op te lossen. Smink heakket der oan ta dat, ôfsjoen fan de jildpine, de Fryske Akademy goed prestearret. "Ferline jier binne der sa'n 120 publikaasjes ferskynd, wêrfan 60 wittenskiplik en 18 op heech nivo. De minsken wurkje hurd, ek al binne it foar harren ûnsekere tiden."

De Fryske Akademy en ek Smink hiene der op rekkene dat de provinsje yn alle gefallen noch dizze bestjoersperioade - dus foar de ferkiezings fan nije wike - mei in reaksje op it reorganisaasjeplan komme soe. "Dêr hoopje wy noch hieltiten op, mar it liket der net op." Om wer finansjeel sûn te wurden wol Smink sa'n seis meiwurkers dien jaan. Dat komt del op in lytse tsien persint fan it oantal meiwurkers.