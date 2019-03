Marijke Roskam: "Alle frijwilligers fertsjinje in stânbyld"

Kinst ús wat oer dysels fertelle dat net ien wit?

"Nei twa gleskes wyn kom ik de trep al net mear op. Op neisitsjes fan kongressen of gearkomsten sit ik dêrom altyd oan it wetter. Ik bin in goedkeapen ien, haha."

Foar hokker Frysk streekprodukt meie wy dy nachts wekker meitsje?

"Farske skieppetsiis op bôle fan de waarme bakker. Bytsje sâlt derop, hearlik. By ús pake en beppe in traktaasje en no helje ik it ien kear yn it jier en sjoch ik even nei boppe."

Wêrom moatte minsken op 20 maart op dy stimme?

"Omdat ik gjin politikus bin mei in dûbelde aginda en plannen foar myn eigen karriêre. Ik doch dit om't Fryslân djip yn myn hert sit en ik it bêste wol foar de Friezen. In sosjaal, betelber, kreatyf en duorsum Fryslân. Net stinne, mar stimme!"