Sulver foar Alyda Norbruis op WK para-cycling yn Apeldoorn

Norbruis seach harsels net as favorite, want troch in blessuere hat se in min jier efter de rêch. "Ik soe al enoarm bliid wêze mei in poadiumplak", sei se yn it foar. Normaal soe Norbruis ek fiif ôfstannen ride op it WK, mar dit wykein komt se allinnich yn aksje op de 500 meter.