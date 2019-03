Fyts- en kuierorganisaasjes protestearje tsjin tichtgean Ofslútdyk

It giet om it Fytsersbûn, Wandelnet, it Landelijk Fietsplatform en it fytssportbûn NTFU. Njonken in koartere ôfsluting, wolle se it fytspaad ek graach iepen ha op 'pykmominten' en se freegje Rykswettersteat om kwalitatyf goede alternativen.

It fytspaad fan de Ofslútdyk giet ticht, omdat der wurke wurdt oan de dyk. Om de feilichheid foar it ferkear en de minsken dy't oan it wurk binne te garandearjen, moat it fytspaad ticht.