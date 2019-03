Kollum: "Heksejacht"

Der wie ek in tentoanstelling oer 100 jier trouwen yn it kastiel. Ik lies yn in boekje it haadstik 'Leren met hém omgaan'. Der wie in trouskoalle dêr't de jonge froulju learden hoe't se húshâlde en itensiede moasten. 'Een goedgedekte tafel is het halve werk, de liefde van de man gaat na de wittebroodsweken regelrecht door de maag.' Se learden ek op poppen hoe't se har 'aanstaande man en gebieder' behannelje moasten, sa as 'het afborstelen van meneer'.

Ik tink wol gauris nei oer hoe't it west hat en hoe't it no is. Us beppes hiene bygelyks in hiel oar libben. Rangen en stannen bepaalden faak it libbenspaad en it leauwen spile in grutte rol yn 'e maatskippij. Us memmen hiene it alwer in stik makliker, al waard der noch wol ferwachte dat dy opholden mei wurkjen as se in poppe krigen en yn dy tiid koene in soad famkes net fierder leare.