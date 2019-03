Algemiene gearkomste KNKB: in lange sit mei de nedige frustraasjes

De útstellen dy't op de tafel kamen, giene oer saken dy't de keatswrâld al in skoft dwaande hâlde. Bygelyks in bettere ferhâlding tusken frijeformaasjepartijen en trochelkoarlotterspartijen by de manljus- en frouljus haadklasse. De balâns slacht no te fier út nei de frijeformaasjepartijen en dat moat oars, sa fûn keatsferiening Boalsert. Dy wol eins in ferhâlding fan 50-50.

Ek de KNKB is wol foar in bettere ferdieling, mar woe safier net gean as Boalsert. Argewaasje ûntstie der doe't in rûlaasjesysteem oan de oarder kaam. Dat betsjut dat alle ferienings in kear oan bod komme om in trochelkoarlotterspartij te organisearjen ynstee fan in frijeformaasjepartij.

Status aparte

Dit wie net nei it sin fan Bitgum, dy't fûn dat, op basis fan beslissings út 1999, de Van Aisma-partij de status fan 'klassiker' hat en dêrmei in status aparte hat. Dat fûn de gearkomste nei stimming ek. Dêrop luts Boalsert it foarstel yn, yn de gedachte dat dêrmei it punt fan de aginda wêze soe.

Dêr tocht KNKB-foarsitter Sinnema oars oer. Hy brocht de sjenswize fan de KNKB yn stelling en dat idee helle de einstreek. Fan 2020 ôf is de ferhâlding tusken frijeformaasjepartijen en trochelkoarlotterspartijen 20 om 10. No is dat noch 26 om 4.