Reedrydtoppers oan de start by De Zilveren Bal yn de Elfstedenhal

Yn De Elfstedenhal yn Ljouwert wurdt freedtejûn it reedrydseizoen ôfsletten mei De Zilveren Bal. It giet om de fjirde edysje fan it toernoai. By de dielnimmers sit ûnder oaren Michel Mulder, dy't syn titel komt ferdigenjen. Ek oare bekende riders as Hein Otterspeer, Anice Das en Kai Verbij dogge mei.