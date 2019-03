Brieven fan Fryske fersetsstrider Willem Santema nei Tresoar

It giet om twa brieven. Ien dêrfan is neffens in saakkundige net orizjineel, mar letter oerskreaun. De oare brief liket wol orizjineel en is wierskynlik skreaun doe't Santema finzen siet yn Kamp Vught.

De brieven binne yn besit fan Tresoar kommen mei de help de famylje fan Jan de Rapper, in oare fersetsman fan Snits.