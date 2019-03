Ofrit N31 by Ljouwert ôfsletten fanwege wetteroerlest

Nei alle gedachten is in steuring of ferstopping de oarsaak fan de wetteroerlêst. Der is in monteur oproppen om de problemen te ferhelpen. Hoe lang dat duorret is net bekend.

Ek op de oare helte fan de wei stiet wetter. Mar omdat it dêr om de flechtstreek giet, hat ferkear dêr gjin lêst fan.