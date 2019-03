"Dizze minsken fertsjinje ek in plakje op de arbeidsmerk"

Ien fan de ûndernimmers dy't gearwurket mei Fryslân Werkt is Ronald Nicola. Hy giet oer de wurkpleatsen fan alle Fryske Opel-dealers. Hy hat ûnder oaren Mehreatab en Nyi Nyi yn tsjinst. De twa manlju meitsje auto's skjin en soargje derfoar dat se nei de showroom ta riden wurde. "It befalt hartstikke goed. It is in hiele noflike gearwurking. Ik fyn ek dat dizze minsken, dy't oars lestich oan wurk komme kinne, seker in plakje fertsjinje op de arbeidsmarkt", fertelt Nicola.

Tsjintwurdich is der ek krapte op de arbeidsmarkt, dus neffens him kinne dizze minsken in útkomst biede foar de bedriuwen sels. "Fia in normale wei wie it hiel lestich om minsken te finen. De gemeente hie ferskate minsken dy't in útkearing krigen, dus ha we sjoen oft der in match tusken siet mei ús bedriuw."