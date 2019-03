"Fryske boek is net sichtber genôch en dêrom is bettere promoasje nedich"

"De útjouwers ha it dreech. Se wolle fan tefoaren al witte: is dit in sukses of net. Dan is it ja of nee", seit skriuwer Willem Schoorstra. Neffens him is it al jierren sa dat skriuwers harren boek sels promoatsje moatte. "As it net yn dyn karakter sit is it dreech, mar dingen binne te learen."

Muzikale toernee

Schoorstra makket tegearre mei muzikant Jack Bottleneck in toernee troch Fryslân om syn kadoboek ROSMOS muzikaal te promoatsjen. "Watst skreaun hast, dêr moatst de aktiviteiten omhinne bouwe." Hy hat carte blanche krigen fan de promoasje-organisaasje om sels te bepalen wat hy woe en dat wurket neffens him it bêste.

Bilker hat sels ek gjin problemen om harren boeken oan de man te bringen. De oplage fan 500 boeken fan har roman 'It libben fan in oar' is op 25 stiks nei hielendal ferkocht. Se hat in presintaasje jûn oer har boek, stikjes binne neispile troch akteurs en op sosjale media hat se minsken útnûge om dêr by te wezen.