Bangma en Norbruis oan de foarjûn fan it WK yn eigen lân

Bangma komt alle dagen yn aksje. Te begjinnen mei de 4 kilometer efterfolging, freed. "Ik denk dat we er heel goed voorstaan." Mei 'we' doelt er op himsels en syn piloat, Patrick Bos. Bangma is net hielendal blyn, mar sjocht net in protte mear. "Ik rin net tsjin dingen oan. Ik sjoch it wol as der wat stiet, mar net wat it dan presys is."

De Fries hopet op syn earste WK-titel. Hy wie faak tichteby, mar noch nea de bêste fan de wrâld. "Je weet niet wat de concurrentie doet, maar ik probeer vooral bezig te zijn met onszelf. Ik heb meerdere WK-medailles, alleen de gouden ontbreekt nog. Het zou fantastisch zijn om dat hier voor eigen publiek waar te maken."

De tarieding wie yn alle gefallen goed. "We hebben er in elk geval alles aan gedaan. We hebben een goed trainingskamp gehad in Portugal, alles is goed verlopen. Nu afwachten wat het oplevert." En dat it WK yn eigen lân is, makket it noch wat spesjaler. "Dat is ontzettend gaaf. Ik heb familie, vrienden en sponsoren allemaal uitgenodigd."