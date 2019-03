Swimbad De Rolpeal mei in dei fertraging wer iepen

Der moast in ûnderdiel besteld wurde en dat soe tiisdei ynstallearre wurde. By levering die lykwols bliken dat it net it goede ûnderdiel wie en der moast dus wer in nij ûnderdiel komme. Dat is ynstallearre en de luchtfochtichheid is no wer op normaal peil.

It swimbad wie sûnt begjin ferline wike ticht fanwege de technyske problemen.