SC Cambuur wol publyk einliks ris oerwinning jaan tsjin Jong PSV

De Ljouwerters misse noch wol in oantal spilers. Jordy van Deelen, Robert van Koesveld, Kevin Schindler en Issa Kallon binne al langer blessearre. Dêr is dizze wike ek Tyrone Conraad by kaam mei in rêchblessuere. Dêrnjonken mist ek Emmanuel Mbende, dy't skorst is. Conraad wurdt ferfongen troch Kevin van Kippersluis en Mbende troch Matthew Steenvoorden, dy't weromkomt fan in blessuere. De oare njoggen spilers binne deselden as ferline wike tsjin RKC Waalwijk.

Hake hopet dat syn ploech it thúspublyk einliks ris juiche litte kin: "Dat zou wel lekker zijn ja. Dat wil je het publiek thuis graag geven. We moeten zorgen dat wanneer we in een goede zetel zitten, het ook over de streep trekken. Net als vorige week", ferwiist de trainer nei de útwedstriid tsjin RKC, dy't mei 2-0 wûn waard.