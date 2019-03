Underwiis fiert freed op 'e nij aksje, sechstich Fryske basisskoallen ticht

De need op de skoallen is noch hieltyd heech. It slagget kwealik om op tiid ferfangers te finen by sykte. De ôfrûne tiid is al wol ekstra jild beskikber kaam, mar dat hat amper effekt.

"Sa'n effekt is der ek net samar", seit Johanna Venema. Se wurket by skoallekoepel Proloog yn Ljouwert en is dêr ferantwurdlik foar de ferfanging fan sike learkrêften. "It slagget gewoan net altyd om ien foar de klasse te krijen. Je wolle de bern ek net nei hûs stjoere, dus binne je ek faak op syk nei oare oplossingen." Dy besteane dan út it foar de klasse setten fan assistinten. "Dy binne dêr allinnich net foar bedoeld. Want dan ûntnim je ek in oare klasse goed ûnderwiis en kom je oan de kwaliteit", seit Venema.

As ynfalmaster altyd oan de bak

Har kollega-direkteur Joop Boomsma wurket oardel dei yn de wike as ynfalmaster. Sûnt it begjin fan dit skoaljier is hy al dy dagen ynset foar de klasse. "Somtiden ha ik wolris in direkteure-oerlis op ien fan dy dagen en dan binne se by de planning net bliid." In soad learkrêften yn sa'n pûl fan ynfallers steane ek by oare skoallen op de list. Venema: "Dan binne der meardere partijen oan it angeljen nei deselde fisk."