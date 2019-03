Ek assistint-trainer Sandor van der Heide fuort by De Graafschap

"Na de aankondiging van Henk, dat hij in verband met zijn gezinssituatie na dit seizoen niet kan verlengen in Doetinchem, heeft ook Sandor ons meegedeeld dat hij niet ingaat op een contractvoorstel", sa seit Peter Hofstede, manager fuotbalsaken by De Graafschap.

"Sandor is hier gekomen op voorspraak van Henk. Nu Henk hier niet verder gaat, kiest ook Sandor voor een toekomst dichter bij zijn woonplaats Sneek en wellicht in de toekomst ook weer ergens samen met Henk."