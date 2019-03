Meldkeamer 112 wit tenei wêr't beller is

Dat it in komplekske saak is, blykt wol út it feit dat net alle telefoans geskikt binne foar it systeem. "Op dit moment is het alleen mogelijk om de locatie te bepalen van telefoons met een besturingssysteem van Android. En dan gaat het om nieuwere systemen, versie 4.0 en hoger."

Foar telefoans mei it bestjoeringssysteem fan Apple, iOS, is it op dit stuit noch net mooglik om de lokaasje te bepalen. Dêr wol Dol sa gau as mooglik feroaring yn bringe: "We zijn heel erg blij dat het voor Android gerealiseerd is. De verwachting is dat het ook voor Iphone gerealiseerd wordt aan het eind van 2019."