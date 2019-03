Bysûnder: Broedsje fûn yn Filenspolder by Wytmarsum

Neffens it BFVW is it betiid yn it jier dat der in broedsje fûn wurdt. Ferline wike waard der in trijke fûn yn Riis en in twake yn de gemeente Noardeast-Fryslân.

Frije fjild sletten

Tongersdeitemoarn waard it lêste ljipaai fan Fryslân yn 'e buert fan Achlum fûn. Sûnt de fynst fan alle earste ljipaaien is it frije fjild no yn de hiele provinsje sletten. De ljipaaien wurde no ynboekt yn de registraasje-app fan it BFVW troch neisoargers.