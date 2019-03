Feroarsaker brân yn Drents-Friese Wold krijt tbs oplein

Mei de útspraak nimt de rjochtbank it advys fan saakkundigen oer. Ek moat de man him klinysk behannelje litte. Ut ûndersyk die bliken dat hy in ferstanlike beheining hat. Fierder binne by him ferskate steurnissen konstatearre, sa as depressiviteit en in posttraumatyske stresssteurnis.

Sigarettepeuk de oarsaak

De brannen binne nei alle gedachten ûntstien, omdat de man in sigarettepeuk fuortsmiten hat. De brânwacht hie it fjoer frij gau ûnder kontrôle. By de iene brân brânde sa'n 15 kante meter natuergebiet ôf, by de oare brân giene wat beammen en strûken ferlern.

Dat der net mear skea ûntstien is, wie neffens de rjochtbank 'tafal'. Sa hie de brân him neffens de rjochter maklik útwreidzje kinnen nei twa soarchynstellingen yn de buert fan it Drents-Friese Wold.