Bysluters foar bepaalde medisinen tenei ek yn it Frysk

It bedriuw seach dat Fryske pasjinten en soarchferlieners graach de ynformaasje oer harren medisinen yn 'e memmetaal lêze koene. Sa moat dy ynformaasje better te begrypen wêze as bygelyks yn it Hollânsk.

"Op het moment dat patiënten volledig weten hoe zij hun geneesmiddelen moeten innemen, dan verhoog je het effect van de therapie. Op die manier draagt het bij aan goed geneesmiddelengebruik en aan het behandeldoel dat de arts heeft gesteld", sa seit Paul Hoebee fan Boehringer Ingelheim.

Fryske bysluter

De earste medisinen mei Fryske bysluter binne foar pasjinten mei diabetes en foar pasjinten mei bepaalde sykten oan it hert en de longen. It bedriuw freget minsken dy't flaters fine yn de ynformaasje om dy oan har te melden.