Enerzjykampus op Skinkeskâns begjint foarm te krijen

Pilots op 'e kampus hoege net út te wiken nei in oare lokaasje as se suksesfol binne en útwreidzje wolle. Op de kampus sels is genôch romte. De provinsje hie earst betinkingen oer de kampus, omdat dizze op in stoart boud wurdt en der gjin fersmoarging optrede mei.

"Troch de ynnovative wize fan bouwen, is dat oplost", seit deputearre Klaas Kielstra. Ek siet de provinsje net te wachtsjen op wer in bedriuwsterrein, omdat der genôch romte yn Ljouwert is.

Mar beide beswieren binne fan tafel. Kielstra is tsjintwurdich tige wiis mei de kampus. "Nije inisjativen op it mêd fan enerzjy en duorsumens kinne hjir yn gearwurking ûntstean en sa nedich ek opskale. Dat is prachtige ontwikkeling foar Ljouwert en foar Fryslân", seit hy.