Heech wetter yn Fryslân: Wetterskip slút kearslûzen

It sil de kommende dagen noch wol wiet bliuwe en de wyn jout him ek noch net del. "Op dit momint binne we kontinu oan it monitoarjen wat der barre moat. We ha it goed ûnder kontrôle", seit De Jong. "We ha wol wat lêst fan ferstoppe dûkers, en dêrom is der pleatslik wol wat oerlêst."

Sa'n soad rein, dat moat goed wêze foar it grûnwetterpeil dat sa leech stiet nei de drûchte fan de ôfrûne simmer. "Dit helpt behoarlik. It neidiel is dat der in hiel soad yn ien kear komt." Dêrtroch hat it hast gjin tiid om yn 'e grûn te sakjen, want it wurdt gau wer ôffierd.

"Nije wike komme de resultaten fan de grûnwetterstannen binnen en dan kinne we de balâns opmeitsje fan wat it no echt opsmiten hat", beslút De Jong.