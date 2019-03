Ek Intertoys oan de Sintrale yn Ljouwert ticht, nei Drachten en Wolvegea

Yn de winkels dy't sletten wurde, is de kommende tiid opheffingsferkeap. Yn de twadde helte fan maaie sille de winkels dan definityf ticht.

Hoe't it komt mei de oare acht boartersguodwinkels yn Fryslân, dy't yn hannen binne fan fransjizenimmers, is noch net bekend.

Fallyt

Inkelde wiken lyn waard Intertoys fallyt ferklearre. Ynvestearder Green Swan hâldt no ûngefear 120 winkels iepen. Dat binne der minder as foarige wike tocht waard. It betsjut dat noch mear minsken harren baan kwytreitsje.