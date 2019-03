It lêste ljipaai fan Fryslân fan 2019 is fûn! Sjoerd Atze de Jong fûn it aai tongersdeitemoarn yn 'e buert fan Achlum, mar wol krekt yn de gemeente Harns yn in boulân. It minne waar wjerhold De Jong der net fan om op 'e syk te gean nei in aai. Hjirmei is it frij fjild yn de folsleine provinsje sletten.