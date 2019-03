Frijwilligers en ynstânsjes stekke de hannen út de mouwen foar wylde bij

Yn Fryslân dogge ûnder oare Jitske Brouwer en Micha van Rooijen fan de Boarnster Bijenstal yn Aldeboarn en Natuerferiening Geaflecht op De Gordyk mei. Yn Aldeboarn wurdt in terrein ynrjochte foar in bijenstâl en in fjild mei blommen. Op De Gordyk wurdt in berm ynsiedde mei blommen en krûden. Tagelyk wurket Geaflecht oan in biodiversiteitsplan dat oer meardere jierren rint. Se wolle ûnder oare de jongerein by it inisjatyf belûke.

Ein foarich jier binne Brouwer en Van Rooijen mei it inisjatyf begûn. "Toen gingen we kijken naar wat we konden krijgen aan land", fertelt Van Rooijen. Se hawwe in stik grûn fan de tsjerke tawiisd krige. In diel dêrfan wurdt no it leefgebiet fan de bijen.

Ymker

Van Rooijen hat in skoftke ymker west en dat begûn no wer te kribeljen. Wat er der krekt sa moai oan fynt? "Op een andere manier met natuur bezig zijn. Voor mij geeft het rust."

It giet Brouwer ek net perfoarst om de huning fan de bistjes. "Foar my is it belangryk foar de ierde. It giet min mei de bijen. En ek in stikje bewustwurding by de minsken om har dúdlik te meitsjen hoe't se in moaie tún oanlizze kinne, dy't goed is foar de bijen en flinters."