Johannes Kramer: "Ik soe mear ynsette wolle op natuer, bioferskaat en ús lânskip"

Johannes, sizze wy do of jo?

"Do is goed."

Wêrom bisto listlûker wurden? Wêr kinsto it ferskil meitsje?

"Ik bin listlûker wurden om't ik fyn dat ik as deputearre en polityk lieder fan in kolleezjepartij my foar de kiezer ferantwurdzje moat en graach troch wol as deputearre en fan dêr út ek de kiezer om ynstimming freegje. Ik kin it ferskil meitsje om't ik de ûnderfining en de drive ha om de kommende fjouwer jier it bêste út Fryslân te heljen."

Wa is dyn grutte politike foarbyld? En wêrom?

"Abraham Lincoln. Hy hie it ynsjoch om te sjen wat needsaaklik, rjochtfeardich en mooglik wie. En hy hie de moed om dat troch te fieren."

Wat is it earste dat der feroaret as dy partij yn it kolleezje komt?

"Wy hawwe yn it sittende kolleezje fjouwer jier goed gearwurke en oparbeide. Ik ha gjin oanstriid en feroarje dat fuortendaliks. Mar yn in nij kolleezje soe ik mear ynsette wolle op natuer, bioferskaat en it behâld fan ús lânskip."