Nieuw plan van aanpak voor tekorten op jeugdzorg

Er zijn overal tekorten op het sociaal domein. De kosten van voornamelijk de specialistische zorg zijn zeer hoog. Dit moet veranderen en daar is nu een plan van aanpak voor gemaakt. Een hele uitdaging, want tot nu toe is dit nog nooit geslaagd.

Het doel is om minder kinderen op te nemen in specialistische instellingen en meer hulp aan te bieden in de thuissituatie. Dat zou goedkoper én effectiever zijn. Pieter van der Zwan is donderdag begonnen als teamleider voor het actieplan. "Het plan richt zich erop om de zorg rondom het kind beter te organiseren. Concreet gaan we op vier thema's aan de slag. Dat is: het leren van elkaar, beter samenwerken, het onderwijs, en kind in beeld bij echtscheidingen", vertelt Van der Zwan.

De kinderen moeten uiteindelijk merken dat de zorg dichtbij is gekomen. "Niet van het kastje naar de muur, ook voor behandelaren. Wat uiteindelijk ook gaat leiden tot maatschappelijke én financiële winst."

Regionaal expertiseteam

"We zijn nu alvast gestart met een regionaal expertiseteam. Daarin kunnen behandelaren, maar ook ouders, zich melden om echt te kijken hoe ze de zorg beter kunnen maken, beter kunnen samenwerken en anders kunnen denken."

In 2015 zijn de taken overgegaan naar de gemeenten, maar toch lopen de kosten voor de zorg alleen maar op. Zo worden nog veel kinderen door orthopedagogen, huisartsen en rechters doorgestuurd naar de specialistische zorg en dat is natuurlijk duur. "In 2015 is er niet zo goed gekeken naar de kosten. De gemeenten hebben nu eigenlijk pas beter in beeld wat het allemaal gaat kosten. Daar schrikt met natuurlijk van."