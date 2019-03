Kollum: "Fiif fiere froulju"

Ik begryp net sa goed wêrom't dizze fraach net oan 'e heiten steld waard. Ja, ien fan die heiten libbet net mear, mar it prinsipe. Hoe natuerlik ik yn earste ynstânsje meigie yn dizze redenaasje fan de dokumintêre; it automatisme dat de mem allinnich mar ferantwurdlik is. It is al in sjochtip trouwens, dy dokumintêre.

Dêrnei kaam snein yn WNL op Zondag Gwenda Nielen yn byld. Sy is in hege offisier bij Definsje, en siet dêr om't Definsje noch altyd mar wer op 'e syk is nei personiel. En dan it leafst ek froulik personiel. Dêr ha se in spotsje oer makke, mei in froulike helikopterpiloat, en dat krigen we te sjen. De piloat seit, hiel efkes, yn in voice-over dat minsken wolris tinke dat se yn in neilsalon wurket, mar hoe oars is har werklikheid, en dêr giet de rest fan it filmke oer.