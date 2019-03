Noard-Nederlân kin nog folle duorsumer, diel 3: de mooglikheden fan de wetterstofekonomy

Wetterstofekonomy

De NEC sjocht dus in soad takomst yn wetterstof en is dêryn net de iennige. Ek enerzjyplanolooch Christian Zuidema is der posityf oer. "De toepassingsmogelijkheden van waterstof zijn groot. Het kan bij auto's en in de industrie als brandstof gebruiken, en je kunt het ook zetten voor warmteproductie." Ek wurdt wetterstof yn de yndustry as grûnstof brûkt om allerhande produkten fan te meitsjen.

Lammert Wiersma, enerzjysaakkundige by E&E Advies, en ferantwurdlik foar ûnder oare de Energiemonitor foar de provinsje Grinslân, foeget dêroan ta dat wetterstof benammen wichtich is foar balansearring. Dêr bedoelt hy dit mei: "Soms heb je energie over en soms kom je energie tekort weinig. Om dat verschil op te vangen is waterstof heel geschikt." Dat komt omdat wetterstof geskikt is om enerzjy mei op te slaan.

Wetterstofekonomy helber?

Is wetterstof dan dé kaai foar enerzjytransysje? Zuidema sjocht kânsen, mar is ek tebekhâldend mei syn entûsjasme. "Je kunt waterstof zó breed toepassen dat het zonde is om het zomaar aan de kant te zetten. Maar als je bedenkt hoe je waterstof kan maken: ten eerste met aardgas. Dat wil je niet, want dan ben je alsnog van fossiele brandstoffen afhankelijk. Je kunt waterstof ook maken met behulp van stroom." Mar dat is in djoer proses, ûnderstreket Zuidema, of it moat sa wêze dat der in oerskot oan elektrisiteit is en je dat derfoar brûke.

Mar oft dat oerskot der komme sil? Neffens Wiersma is dat noch gjin útmakke saak. "Bedrijven in de waterstof gaan ervan uit dat op termijn goedkope stroom kan worden gebruikt om deze om te zetten in waterstof. Die kan weer worden gebruikt om energie op te slaan en te transporteren. Ze denken dat de komst van windmolen- en zonneparken zoveel extra elektriciteit oplevert, zodat de prijs van stroom laag zal zijn."

Mar de werklikheid is neffens Wiersma dochs oars. "Exploitanten gaan natuurlijk nooit een wind- of zonnepark aanleggen met het idee om een overschot aan stroom te produceren die ze vervolgens voor een dumpprijs moeten wegdoen. Met als gevolg dat je elektriciteit niet kunt opslaan. Ze willen alleen instappen als ze er aan kunnen verdienen. Zonne- en windparken zullen daarom niet snel zorgen voor een prijsdaling."

It is lestich om hurd befêstigje of ûntkrêftigje te kinnen oft de wetterstofekonomy yndie bydraacht oan it koprinnerskip fan Noard-Nederlân yn de enerzjytransysje. De takomst lit him net maklik yn de kaarten sjen. Mar de oanname dat we yn de takomst mei in oerskot oan stroom sitte sille, omdat stroom net opslein wurde kin troch it ûntbrekken fan in goede betelberre akku, kin dus op nuansearring rekkenje fan de eksperts dy't wy praat hawwe.