Auto sjit oer sleat hinne en bedarret yn greide op N381 by Oerterp

De bestjoerder fan de oare auto is troch de brânwacht út de auto helle en troch it oanwêzige ambulânsepersoniel neisjoen. Oft der ien nei sikehûs ferfierd is, is net bekend.

De plysje en Rykswettersteat hawwe de dyk folslein ôfsletten foar it ferkear. Hjirtroch ûntstie in file fan in oantal kilometer yn de rjochting fan Drachten. De plysje docht ûndersyk nei de oarsaak fan it ûngelok.