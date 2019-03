Gemeenten kampe mei tekoarten op jongereinsoarch

Der binne oeral tekoarten op it sosjaal domein. De kosten fan benammen de spesjalistyske soarch binne tige heech. Dit moat feroarje en dêr is no in plan fan oanpak foar makke. In hiele útdaging, want oant no ta is dit noch nea slagge.

It doel is om minder bern op te nimmen yn spesjalistyske ynstellingen en mear help oan te bieden yn de thússituaasje. Dat soe goedkeaper én effektiver wêze. Pieter van der Zwan is tongersdei begûn as teamlieder foar it aksjeplan. "Het plan richt zich erop om de zorg rondom het kind beter te organiseren. Concreet gaan we op vier thema's aan de slag. Dat is: het leren van elkaar, beter samenwerken, het onderwijs, en kind in beeld bij echtscheidingen", fertelt Van der Zwan.

De bern moatte úteinlik merke dat de soarch tichtby kaam is. "Niet van het kastje naar de muur, ook voor behandelaren. Wat uiteindelijk ook gaat leiden tot maatschappelijke én financiële winst."

Regionaal ekspertiseteam

"We zijn nu alvast gestart met een regionaal expertiseteam. Daarin kunnen behandelaren, maar ook ouders, zich melden om echt te kijken hoe ze de zorg beter kunnen maken, beter kunnen samenwerken en anders kunnen denken."

Yn 2015 binne de taken oergien nei de gemeenten, mar dochs rinne de kosten foar de soarch allinnich mar op. Sa wurde noch in soad bern troch ortopedagogen, húsdokters en rjochters trochstjoerd nei de spesjalistyske soarch en dat is fansels djoer. "In 2015 is er niet zo goed gekeken naar de kosten. De gemeenten hebben nu eigenlijk pas beter in beeld wat het allemaal gaat kosten. Daar schrikt met natuurlijk van."