Bysûndere items ferkocht op feiling jildtransportbedriuw SecurCash

Earder dizze wike waard yn Drachten in sjochdei organisearre foar de feiling fan de ynboel fan it fallite jildtransportbedriuw SecurCash, it eardere Brinks. Dat wie net samar in feiling, want op de list stiene ûnder oare pânsere jildtransportweinen, in meldkeamer en oar nijsgjirrich guod. Woansdei sleat de feiling en no binne wy fansels benijd wat it allegear opsmiten hat.