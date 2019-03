Wurkgroep Twirre set minsken oan mear te dwaan foar it miljeu

"Minsken sizze sels ek faaks wol dat se wat mei dat plestik wolle, mar hoe dogge se dat? It fielt as in hiel hege drompel, mar it is eins bêst wol simpel." It idee is dat safolle mooglik minsken harren oanslute by al besteande projekten. Sa libbet Anja Haga al twa moannen hielendal sûnder plestik en sieddet Hessel Jan Sinnige mei suvelkoöperaasje ZUCO stikken fan syn lân yn mei lânseigen blommen en planten om de biodiversiteit te fergrutsjen.

De minsken dy't sels ek soks dwaan wolle, koene dat by ien fan de inisjatyfnimmers oanjaan en krigen dêrfoar húswurkopdrachten. Dy wurde beoardiele troch de wurkgroep, om te sjen oft der ek echt progresje makke wurdt.