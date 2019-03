CDA wint ferkiezingsdebat IepenUp Live

It CDA is woansdeitejûn troch it publyk yn Neushoorn en sjoggers fan de livestream útroppen ta winner fan it ferkiezingsdebat fan IepenUp Live. Sawat 150 minsken kamen nei it kafee yn Ljouwert om te sjen hoe't de politisy mei-inoar yn diskusje giene oer ûnderwerpen as duorsumens, it wetterpeil yn it feangreidegebiet, de braindrain, de legacy fan Kulturele Haadstêd en de mismatch tusken ûnderwiis en bedriuwslibben.