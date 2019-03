De Fryske Marren hâldt fêst oan klompjild by brêgen

Neffens de gemeente wurdt de tradysje troch besikers bot wurdearre. It klompke wurdt gauris op de foto set en brêgewippers krije dêrtroch faak fragen fan toeristen oer wat der te dwaan is yn de buert. De gemeente hat it klompjild boppedat ek oanmeld as offisjeel ymmaterieel erfgoed. Dêrmei soe de tradysje better beskerme wurde wêze moatte.

De lêste tiid is der benammen út de provinsje wei druk op de gemeenten om it brêgejild ôf te skaffen. It soe just net gastfrij wêze om boatsjefarders by de brêgen om jild te freegjen. Yn De Fryske Marren wurdt 1 oant 2 euro frege by in brêge.