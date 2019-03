De plysje hat woansdeitejûn in deade frou fûn yn it wetter oan de Bloemketerp yn Frjentsjer. It lichem waard om 19.10 oere hinne oantroffen. Wat der krekt bard is, is noch net bekend. De forinsyske opspoaringstsjinst fan de plysje docht ûndersyk op it plak.