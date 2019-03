Wat is de oanlûkingskrêft fan Forum voor Democratie?

It is neffens Herweijer ek de eksklusiviteit fan de gearkomste dy't minsken nijsgjirrich makket. Je krije it gefoel dat je der by wêze moatte, want dy kâns krije je net gau wer, is de gedachte. It is neffens de heechleraer ek in bewuste kar dat de kopstikken fan de partij, Thierry Baudet en Theo Hiddema, oanwêzich binne. Dat sprekt neffens him folle mear oan as de provinsjale listlûker Maarten Goudzwaard.

Anty-establishment

Forum voor Democratie hammeret ek op anty-establishment, Mei bygelyks it ferhaal fan in 'opgedrongen klimaatbeleid' wurdt ek it byld sketst dat we hjir mar slikke moatte wat Rutte en konsorten oan ús oplizze. En dat boadskip wurdt helder en handich brocht, sa fynt Herweijer.

Baudet en syn folgers posisjonearjee harren as in nije, frisse partij dy't 'aaiber' is en breder akseptearre wurdt as de PVV. En dêrmei folje se neffens de heechlearaar bestjoerskunde, yn alle gefallen foar in part, it gat op rjochts yn de polityk.