Powerkolleezje Tresoar: Wa wie Anna Maria van Schurman?

Anna Maria van Schurman (1607-1678) wie de geleardste frou fan Europa. Mar hoe bedarre sy yn in sekte te Wiuwert? Bert Looper behannelet ien kear yn de moanne yn Fryslân Hjoed in kâlde saak, ek wol cold case, út de Fryske skiednis. Dizze kear is dat Anna Maria van Schurman, dy't yn 1636 as earste frou talitten waard oan in universiteit.