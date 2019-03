Ried fan Steat jout gemeente gelyk yn wegerjen ekstra hotelkeamers Appelskea

De gemeente wegeret fergunning foar de tolve hotelkeamers ôf te jaan, omdat der dan te folle fan it terrein fan it hotel beboud wurdt. De Ried fan Steat jout de gemeente dêr gelyk yn.

De hotelkeamers waarden yn 1993 by it hotel delset, yn de foarm fan tydlike units. Se steane der lykwols noch hieltyd en it hotel wol der no permaninte keamers fan meitsje.