UPDATE: Earste ljipaaien Achtkarspelen en Eaststellingwerf fûn

It earste ljipaai fan Eaststellingwerf waard woansdeitemiddei om 16.00 oere fûn by Easterwâlde. Wiebe Kaspersma en Age Hulder út Burgum troffen it aai oan. Sy fûnen sneon ek al it earste ljipaai fan Tytsjerksteradiel.

Allinnich yn de gemeente Harns kin no noch om it earste ljipaai socht wurde.